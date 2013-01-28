На Кубани поймали на взятке в 20 млн краевого арбитражного судью

В Краснодарском крае проводится проверка по факту получения 20 миллионов рублей судьей арбитражного суда Краснодарского края Сергеем Русовым от фирмы-ответчика по иску администрации Сочи о взыскании неустойки.

"По предварительным данным, на рассмотрении судьи находился иск администрации Сочи о взыскании неустойки с одного из строительных предприятий. В октябре 2012 года С. Русов пригласил к себе представителя ответчика, которому предложил передать ему 20 миллионов рублей за вынесение решения в пользу строительной фирмы. Представитель ответчика согласился на указанное предложение, но сообщил об этом в краевое следственное управление СК России. Впоследствии представитель ответчика дважды встречался с судьей в его кабинете, передав ему требуемую сумму. Между тем после окончательного получения денег дальнейшие действия судьи были пресечены оперативными работниками УФСБ по Краснодарскому краю, действовавшими по поручению следствия", - сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события.

СКР отмечает, что в связи с тем, что судьи отнесены к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок возбуждения уголовных дел, по результатам проверки в соответствии со ст. 448 УПК РФ Председателем Следственного комитета РФ при наличии оснований будет подготовлено представление в Высшую квалификационную коллегию судей.

В случае удовлетворения судебным органом указанного ходатайства уголовное дело в отношении арбитражного судьи будет расследоваться в центральном аппарате СК России.