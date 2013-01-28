До 5 лет тюрьмы грозит за неуплату налогов директору курского ООО

В Курской области следователи регионального СУ СКРа возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в сумме более 2 миллионов рублей руководством общества с ограниченной ответственностью "Топаз".

В соответствии с ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в крупном размере), предъявленной руководству ООО, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

П"о версии следствия, с 10 августа по 13 сентября 2011 года ООО «Топаз» осуществляло взаимоотношения и взаиморасчеты с юридическими лицами, получая денежные средства на расчетный счет общества, открытый в отделении Сбербанка России. Однако с целью уклонения от уплаты налогов с организации управленческие лица ООО «Топаз» 20 января 2012 года представили в ИФНС России по городу Курску налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2011 год, в которую умышленно включили заведомо ложные сведения в части получения организацией дохода, подлежащего налогообложению. Тем самым управленческие лица ООО «Топаз» уклонились от уплаты налога на прибыль за 2011 год в сумме более 2 миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении Следственного комитета России в понедельник.

В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.