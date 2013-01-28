Ленобласть: в Выборге отец зарезал сына, а в пос. Суйда сын зарезал отца

В Ленинградской области на выходных разыгрались сразу две кровавые семейные драмы. В ночь пятницы на субботу в Выборге, в одной из квартир дома №18 по Ленинградскому шоссе, поссорились отец и его тридцатилетний сын.

Ситуация вышла из-под контроля. До такой степени, что отец взял в руки нож и убил собственного безработного сына. 58-летнего мужчину полицейского взяли прямо в квартире. Убийца находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

Другое преступление произошло в субботу вечером в поселке Суйда Гатчинского района Леобласти, пишет КП.

Аналогичная ссора, между отцом и сыном, произошло в одной из квартир дома №9 по Центральной улице. Все началось банально, с употребления алкогольных напитков. Как часто бывает, во время процесса произошла перебранка, слово за слово, и разгорелся конфликт. Только в отличие от случая в Выборге, нож в руки взял сын. 20-летний парень ударил отца оружием и его убил.



Молодой человек оказался безработным. Возможно, на этой почве и произошла ссора. 20-летнего парня задержали и взяли под стражу. Теперь его ждет тюрьма.