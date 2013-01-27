Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин опроверг сообщения, которые появились в Facebook якобы от его имени. Об этом рассказала пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.

Сегодня на поддельном аккаунте артиста появились ложные материалы, цель которых — дискредитировать его отношения с руководством Большого. Сергей Филин закрыл свой Facebook, тем самым дав понять, что все материалы, появляющиеся в этой соцсети от его имени — фальшивка.



Ранее «АН» сообщали: в интернете появилось письмо от имени худрука балета Большого театра Сергея Филина, в котором указана причина недавнего нападения на него.



