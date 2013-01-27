В Москве ранили ножом и ограбили гражданина Великобритании, нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье у дома 9 по Столешникову переулку,у потерпевшего похитили два телефона, кошелек с тысячей рублей, банковские карты.

Ущерб, причиненный злоумышленниками, по оценке потерпевшего составил около 43 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.