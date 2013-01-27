В Калининграде пойманы студенты, печатавшие деньги на домашнем принтере

В Калининграде сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России задержаны граждане Казахстана 1987 и 1993 годов рождения.

Они подозреваются в изготовлении фальшивых денежных купюр. По информации полиции, молодой человек и девушка пытались расплатиться поддельными купюрами номиналом 1 тыс. руб. в одном из развлекательных заведений в Центральном районе Калининграда.

Как установила полиция, граждане Казахстана прибыли в Калининград на учебу и являются студентами Калининградского государственного технического университета. Фальшивые деньги они печатали на принтере. При обыске по их месту жительства были обнаружены еще четыре тысячерублевые и одна пятисотрублевая купюры с признаками подделки, сообщает rbc.ru. По факту изготовления и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.





