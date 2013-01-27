За обвиненного в педофилии тренера по ушу вступились родители его учеников

Родители и их дети, занимающиеся в спортклубе «Комета» в Петербурге, где обучает подростков техникам ушу обвиненный в педофилии Дмитрий Симаков, намерены провести 27 января акцию в поддержку своего тренера. Они готовы развернуть ее прямо на предстоящем в воскресение чемпионате города по ушу, - об этом сообщает агентство Росбалт.



Мама одной из спортсменок секции Дмитрия Симакова передала Росбалту открытое письмо от родителей в поддержку тренера.



В документе говорится, что родители и дети не верят, что их тренер совершил предписываемое ему злодеяние. По их мнению, намеренная клевета в адрес тренера могла поступить в полицию из-за желания сломать карьеру перспективному талантливому тренеру, а, следовательно, и выбить из строя его сильную команду. По словам родителей, в возрасте до 12-ти лет воспитанники Дмитрия Симакова были вне всякой конкуренции, и это раздражало тех, кто вращается в той же среде.



В письме также сообщается, что родители не верят сообщению о преступном деянии Симакова еще и потому, что имеют от детей совсем другую информацию. В частности, в номере, помимо «пострадавшей» девочки было еще три ребенка. При этом одна из девочек постоянно находилась с ней в комнате. Никто из детей ничего не видел и не слышал, а поведение «пострадавшей» девочки никому не показалось подозрительным. По информации от детей, она вела себя абсолютно обычно, не выглядела расстроенной или подавленной, вместе со всеми тренировалась, а также шутила и веселилась.



Родители также утверждают, что тренер находился на выезде не один. В номере он жил со своей гражданской супругой и ее дочкой.



Напомним, что на 43-летнего тренера по ушу подал заявление папа 10-летней девочки. Он утверждал, что тренер неоднократно приходил в гостиничный номер к его дочери и совершал в отношении нее развратные действия.

В отношении Симакова было возбуждено уголовное дело. Тренер свою вину отрицает.