Состояние пострадавшей при покушении на Деда Хасана улучшилось

Состояние официантки кафе «Старый фаэтон» Мирьят Бикчуриной, раненой во время покушения на криминального «авторитета» Аслана Усояна, немного, но улучшилось. Пока она остается в реанимации.

30-летняя Бикчурина получила тяжелое ранение позвоночника и потеряла много крови.

Ранее «АН» сообщали, что потерпевшая перенесла тяжелую операцию по ушиванию ран обоих легких. Марьят Бикчурина пришла в сознание. Однако она по-прежнему остается в тяжелом состоянии и подключена к к аппарату искусственной вентиляции легких. Директор НИИ скорой помощи Анзор Хубутия сообщил , что если Бикчурину удастся спасти, то она, скорее всего, останется инвалидом и больше никогда не сможет ходить.



