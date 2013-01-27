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Состояние пострадавшей при покушении на Деда Хасана улучшилось

27 января 2013, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Состояние пострадавшей при покушении на Деда Хасана улучшилось

Состояние официантки кафе «Старый фаэтон» Мирьят Бикчуриной, раненой во время покушения на криминального «авторитета» Аслана Усояна, немного, но улучшилось. Пока она остается в реанимации.

 30-летняя Бикчурина получила тяжелое ранение позвоночника и потеряла много крови.
Ранее «АН» сообщали, что потерпевшая перенесла тяжелую операцию по ушиванию ран обоих легких. Марьят Бикчурина пришла в сознание. Однако она по-прежнему остается в тяжелом состоянии и подключена к к аппарату искусственной вентиляции легких. Директор НИИ скорой помощи Анзор Хубутия сообщил , что если Бикчурину удастся спасти, то она, скорее всего, останется инвалидом и больше никогда не сможет ходить.

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Россия модернизирует абхазскую армию

Россия модернизирует абхазскую армию

Министры обороны РФ и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

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Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

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Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Стоимость российского гражданства для жителей Донбасса не позволяет им получить паспорт. Для простых людей сумма оказалась неподъемной.

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Доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала о способах предотвращения инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная некоторое время назад в блогосфере.

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В Липецкой области сотрудники прокуратуры жалуются, что существует «прейскурант на услуги карьерного роста». Хочешь, карьерного роста - покупай, не хочешь сиди дальше в числе рядового состава

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Последний иностранный покупатель SSJ100 решил продать самолёты

Последний иностранный покупатель SSJ100 решил продать самолёты

Последний заграничный покупатель российских самолётов SSJ100 заявил о своём желании продать 22 лайнера. По заявлению мексиканского авиаперевозчика, решение избавиться от SSJ100 связано с тяжёлым материальным положением.

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Юлия Меньшова раскрыла секрет молодости

Юлия Меньшова раскрыла секрет молодости

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась с поклонниками секретом молодости. 50-летняя знаменитость выложила забавную gif-анимацию, которая помогла ей осознать простую истину.

//Шоу-бизнес

Ольгу Бузову на Бали обокрала обезьяна

Ольгу Бузову на Бали обокрала обезьяна

Начинающая певица и телеведущая Ольга Бузова находится сейчас на съемках на Бали, где также знакомится с природой острова. Недавно она рассказала в Instagram о том, как ее обокрала обезьянка.

//Новости МирТесен

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//В мире

Зеленский рассказал, когда будет совершен обмен удерживаемых граждан России и Украины

Зеленский рассказал, когда будет совершен обмен удерживаемых граждан России и Украины

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорое разрешение ситуации с удерживаемыми лицами в России и на Украине. По словам президента, он лично занимается решением вопроса.

//Шоу-бизнес

Многодетная мать Порошина рассказала, как следит за фигурой

Многодетная мать Порошина рассказала, как следит за фигурой

Известная российская актриса Мария Порошина одном из мероприятий рассказала, как кушает всё, но при этом старается оставаться в хорошей физическом форме. Гости заметили, что мать пятерых детей значительно похудела и выглядит прекрасно.

//Непознанное

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте

Астролог Тамара Глоба сделала предсказание о том, что ждет жителей России после ухода Владимира Путина с поста президента. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

В России подали в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

В России подали в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Российская компания «Русская фильм группа» подала иск на актёров Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, а также китайскую кинокомпанию ChinaFilmGroup. Российские киноделы намерены отсудить 200 миллионов рублей.

//Происшествия

Появилось видео из салона самолета, совершившего аварийную посадку в США

Появилось видео из салона самолета, совершившего аварийную посадку в США

Семь человек пострадали. Борт компании Hawaiian Airlines был вынужден экстренно приземлиться из-за ЧП. Об этом сообщают Hawaii News Now.

//Общество

Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских из Республики Мордовия, которые спасли младенца от пьяного отца

Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских из Республики Мордовия, которые спасли младенца от пьяного отца

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции из города Саранска (Республика Мордовия) Василия Мартынова и Виктора Ковальчука ведомственными медалями», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//Общество

«Они нам врали! Радиация от крабов?», врачей не предупредили о заражении у пострадавших при взрыве под Северодвинском

«Они нам врали! Радиация от крабов?», врачей не предупредили о заражении у пострадавших при взрыве под Северодвинском

Несмотря на то, что Минздрав опроверг данные об облучении врачей, которые лечили ракетчиков после взрыва в Северодвинске, медики рассказали журналистам, что им врали и они заражены

//Происшествия

В Москве водитель врезался в патрульную машину, скрываясь от инспектора ДПС

В Москве водитель врезался в патрульную машину, скрываясь от инспектора ДПС

Минувшей ночью на юго-востоке Москвы на улице Заречье водитель попытался скрыться от инспектора Госавтоинспекции и столкнулся с патрульным автомобилем. Проводится проверка для выяснения деталей.

//В мире

На Украине создали украинско-турецкий ударный беспилотник

На Украине создали украинско-турецкий ударный беспилотник

Стало известно об ударном беспилотном летательном аппарате нового поколения Akıncı , который создан совместно госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Defence. Отмечается, что БПА стал первым из проектов украинско - турецкого производства.

//В мире

Донецкий социолог предсказал уготованное западными странами будущее Украины

Донецкий социолог предсказал уготованное западными странами будущее Украины

Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какую судьбу уготовили западные государства Украине. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад, выступая в российском радиоэфире.

//Непознанное

«Пророчество Нострадамуса» о конце света в августе 2019 года появилось в СМИ

«Пророчество Нострадамуса» о конце света в августе 2019 года появилось в СМИ

Нострадамус предсказал конец света, который должен произойти в августе текущего года. К такому выводу пришли исследователи творчества астролога, рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Спорт

Российского боксера Максима Дадашева посмертно наградили медалью

Российского боксера Максима Дадашева посмертно наградили медалью

Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в конце июля в США, посмертно наградили золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса.

//Шоу-бизнес

Агент Заворотнюк рассказал, что случилось с актрисой

Агент Заворотнюк рассказал, что случилось с актрисой

Российская актриса Анастасия Заворотнюк с апреля перестала посещать светские рауты и отменила спектакли в театре, чем заметно обеспокоила поклонников и дала повод для сплетен о серьёзном заболевании.

//Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности на борту

Самолет вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности на борту

В четверг вечером, 22 августа, пассажирский самолет , вылетевший из Санкт-Петербурга вынужден был вернуться в аэропорт Самары из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пятницу в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

//Здоровье

Список способных привести к смерти лекарств обнародовала медицинский специалист

Список способных привести к смерти лекарств обнародовала медицинский специалист

Названы лекарственные препараты, которые при неправильном применении пациентом способны привести к летальному исходу. Данный вопрос раскрыла Крис Гилберт, специалист в области здравоохранения.

//В мире

Во Франции назвали абсурдными заявления о возвращении РФ в G8

Во Франции назвали абсурдными заявления о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен назвала "пародиями на холодную войну" обсуждения, которые возникли в мировом сообществ из-за возвращения России в "большую восьмёрку".

//Общество

В России стало больше долгожителей

В России стало больше долгожителей

В Росстате сообщили, что за последние восемь лет в России заметно увеличилось число долгожителей. На начало 2019 года количество россиян, достигших возраста 100 лет превысило 20 тысяч.

//Общество

Дагестанский чиновник стал пенсионером, «состарив» себя на 34 года. И все ради выплат 10 тысяч рублей в месяц

Дагестанский чиновник стал пенсионером, «состарив» себя на 34 года. И все ради выплат 10 тысяч рублей в месяц

28-летний чиновник из Дагестана сделал подложный паспорт, в котором добавил себе 34 года. И все ради того, чтобы незаконно получать пенсию. Сейчас на него завели уголовное дело о мошенничестве

//Новости партнеров

//В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

После скандала с частыми перелётами Меган Маркл и принца Гарри на частном самолёте герцог и герцогиня Кембриджские решили показать пример и совершили перелёт эконом-классом.

//В мире

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

Жители Западной Украины испытывают ненависть к Крыму, вошедшему в 2014 году в состав Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Происшествия

Пассажир не пропускал электрички из-за срочного звонка

Пассажир не пропускал электрички из-за срочного звонка

Неизвестный мужчина перегородил поездам дорогу на одной из железнодорожных станций. Полуголый хулиган не пропускал транспортные средства из-за срочного звонка.

//Шоу-бизнес

Алёна Апина рассказала о любви после 50-ти

Алёна Апина рассказала о любви после 50-ти

Известная российская певица Алёна Апина поделилась небольшими подробностями своей личной жизни. Знаменитость высказала своё мнение о существовании жизни после развода и любовных связей после 50-ти лет.

//В мире

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Руслан Хомчак, глава Генштаба ВСУ, заявил о том, что Россия продолжает реализовывать собственную стратегию «в войне против украинского народа». Слова Хомчака приведены в заметке, выложенной на страницах СМИ.

//В мире

Кличко назвал Севастополь украинским и напомнил о его "особом статусе"

Кличко назвал Севастополь украинским и напомнил о его "особом статусе"

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил столицу Украины с Севастополем и заявил, что оба города имеют особый статус. При этом в своём заявлении Кличко назвал Севастополь украинским.

//Новости СМИ2

//Общество

Эксперты: рынок «умных вещей» вырастет втрое

Эксперты: рынок «умных вещей» вырастет втрое

«Умные» устройства уже давно не экзотика, а реальность. По данным IDC, объём рынка «умных» вещей в России в 2018 году составил почти 4 миллиарда долларов. В ближайшие три года эксперты прогнозируют увеличение этого показателя вдвое, а большинство «умных» устройств уже управляются голосом

//Шоу-бизнес

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

Сын звёздных родителей Гарри Галкин поделился с поклонниками любимым снимком своей мамы Аллы Пугачёвой. Снимок опубликован на фан-странице мальчика. Подписчики оценили архивное фото известной певицы.

//Общество

Будет только хуже. Больше половины россиян не верят в изменения к лучшему в экономике даже через 20 лет

Будет только хуже. Больше половины россиян не верят в изменения к лучшему в экономике даже через 20 лет

Больше половины россиян не ждут улучшений в экономике и финансовой сфере страны даже через 20 лет. А многие уверены, что будет только хуже. Таковы неутешительные результаты опроса Фонда «Общественное мнение»

//В мире

Супрун рассказала об увлеченности украинцев оккультизмом

Супрун рассказала об увлеченности украинцев оккультизмом

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что украинцы проявляют повышенный интерес к целительству, оккультизму и экзорцизму.

//Общество

Пушков возмутился голливудским фильмом 2002 года

Пушков возмутился голливудским фильмом 2002 года

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился тем, как голливудские киноделы представляют себе русские имена и фамилии. Негодование Пушкова вызвал кадр из фильма 2002 года.

//Происшествия

В Кузбассе погибли несколько человек в аварии с иномаркой и дорожным катком

В Кузбассе погибли несколько человек в аварии с иномаркой и дорожным катком

В пятницу, 23 августа, на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк в Беловском районе столкнулись дорожный каток и легковой автомобиль. В результате погибли несколько человек и пострадала 13-летняя девочка.

//Новости МирТесен

//Спорт

«Брага» одержала победу в 1-й встрече в раунде плей-офф над «Спартаком»1:0

«Брага» одержала победу в 1-й встрече в раунде плей-офф над «Спартаком»1:0

22 августа матч «Брага» — «Спартак Москва» состоялся на стадионе «Брага Мунисипал» в Португалии. Главный судья — Хавьеро Эстрада Фернандес(Испания). Унылая игра завершилась в пользу хозяев поля со счетом 1:0

//Здоровье

Как семечки влияют на развитие аппендицита

Как семечки влияют на развитие аппендицита

Доктор медицинских наук, хирург Андрей Кригер рассказал, действительно ли верно распространённое мнение и любовь к семечкам может спровоцировать развитие аппендицита.

//Общество

В США поймали рыбу с двумя ртами

В США поймали рыбу с двумя ртами

Семейная пара из Соединённых Штатов выловила из озера Шамплейн в штате Нью-Йорк необычную форель. По словам супругов, у пойманной рыбы оказалось два рта. В Сети пользователи решили, что на рыбу могла повлиять радиация или это врождённая особенность.

//Общество

Врачи не выдерживают нагрузок. Из центральной больницы Нижнего Тагила уволились сразу все хирурги

Врачи не выдерживают нагрузок. Из центральной больницы Нижнего Тагила уволились сразу все хирурги

Из центральной больницы Нижнего Тагила уволились шесть хирургов, то есть заявление на стол главврача положили все специалисты двух хирургических отделений. Медики не выдерживают слишком высоких нагрузок

//Политика

В Крыму рассказали Зеленскому, как создать "цивилизованную и процветающую" Украину

В Крыму рассказали Зеленскому, как создать "цивилизованную и процветающую" Украину

В Совфеде дали совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как можно улучшить отношения с Российской Федерацией. По мнению сенатора Сергея Цекова, украинский политикам надо перестать воспринимать Крым «как кусок территории без населения».

//Наука

Эксперты показали видео разрушающегося "Титаника"

Эксперты показали видео разрушающегося "Титаника"

Исследователи опубликовали первое за 14 лет видео пилотируемого погружения к "Титанику". Отмечается, что коррозия и микроорганизмы сильно повредили судно, которое и так продолжает разрушаться.

//Общество

Названы профессии, мешающие стать родителями

Названы профессии, мешающие стать родителями

Российские специалисты рассказали, какие профессии могут плохо сказаться на здоровье людей, стремящихся стать родителями. Ученые отметили, что негативное внешнее воздействие может отразиться на формировании органов ребенка.

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В США назвали условия возвращения России в G8

В США назвали условия возвращения России в G8

Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку". По его словам, вопрос может быть поднят на обсуждение, если это будет необходимо.

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Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова

Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о самочувствии художественного руководителя театра Марка Марка Анатольевича Захарова. Диагноз - лёгкая форма воспаления лёгких. Он пошёл на поправку.

//В мире

Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генеральное консульство РФ в Гонконге призвало россиян отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. Новые митинги в Гонконге запланированы на 23-25 августа.

//Общество

В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции, подозреваемым в изнасиловании задержанной 22-летней девушки. Один из подозреваемых отправлен в СИЗО до 19 октября.

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Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Эммануэлем Макроном, задрав во время беседы ногу на стол. Биограф премьера Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона "грубым и стыдным".

//Авторы АН

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