В краснодарском фитнес-клубе из банкомата украли 10 миллионов
27 января 2013, 10:58 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В краснодарском фитнес-клубе накануне утром обнаружили пропажу 10 млн из банкомата в фойе. Кража произошла ночью, преступники взломали замок входной двери клуба и открыли заднюю дверцу банкомата.
Заведение на охране ПЦО ОВО не состоит, сообщает пресс-служба кубанкого главка МВД России, не уточняя адреса.
За кражу в особо-крупном размере возбудили уголовное дело. На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению и задержанию подозреваемых.