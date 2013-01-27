В краснодарском фитнес-клубе из банкомата украли 10 миллионов

В краснодарском фитнес-клубе накануне утром обнаружили пропажу 10 млн из банкомата в фойе. Кража произошла ночью, преступники взломали замок входной двери клуба и открыли заднюю дверцу банкомата.

Заведение на охране ПЦО ОВО не состоит, сообщает пресс-служба кубанкого главка МВД России, не уточняя адреса.

За кражу в особо-крупном размере возбудили уголовное дело. На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению и задержанию подозреваемых.