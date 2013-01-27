В Москве в Столешниковом переулке совершено вооруженное ограбление англичанина
27 января 2013, 08:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы в Столешниковом переулке неизвестные в воскресенье около 4 часов утра неизвестные совершили вооруженное ограбление иностранца - гражданина Великобритании.
У дома №9 строение 3 по Столешникову переулку преступники подошли к англичанину, ударили ножом в живот и похитили два телефона, кошелек с тысячей рублей и банковскими картами. После нападения грабители скрылись.
Мужчину с ножевым ранением госпитализировали. Его жизни нично не угрожает.
Ущерб, причиненный злоумышленниками англичанину, составляет около 43 тысяч рублей.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». На месте преступления работают оперативники.