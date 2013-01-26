Криминальные авторитеты, задержанные в Подмосковье, отмечали день рождения, около тридцати человек были задержаны сегодня днем в одном из ресторанов на Николиной горе, личности авторитетов установлены.

По версии источника в правоохранительных органах Подмосковья, авторитеты собрались на "сходку", чтобы обсудить дальнейшее положение дел после убийства Аслана Усояна, однако задержанные дают показания, что праздновали день рождения Александра Бора по кличке "Тимоха".

Всего задержаны четыре вора в законе и 24 человека из "свиты" авторитетов.