В Симферополе вор-рецидивист трижды грабил один и тот же фотосалон

В дежурную часть Центрального районного отдела милиции крымской столицы 19 января обратились руководители одного из фотосалонов столицы автономии с заявлением о краже из помещения фирмы двух мониторов.

Осмотрев место происшествия, милиционеры установили, что неизвестные проникли в фотосалон через заднюю дверь, выходящую во внутренний двор, открыв замок посредством подбора ключа. Однако никаких следов воры не оставили, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

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