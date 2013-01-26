В Подмосковье пресечена воровская сходка, задержаны 23 авторитета

В Подмосковье пресечена воровская сходка, задержаны россияне и белорусы, криминальные авторитеты собрались в посёлке Николина гора, где и были задержаны, объяснения сотрудникам полиции дают 23 авторитета.

По оперативным данным, которые публикуют Интернет-СМИ, на воровской сходке, которая проходила в одном из ресторанов Николиной горы, встречались представители криминального мира России и Белоруссии.

Считается, что проведение крупной сходки в Подмосковье связано с убийством в Москве 75-летнего Аслана Усояна (Деда Хасана).