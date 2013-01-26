В Дагестане на посту застрелился капитан полиции

На посту Дорожно-Патрульной Службы «Сулакский», расположенный близ поселка Новый Сулак Кизилюртовского района сегодня ранним утром застрелился из табельного оружия капитан полиции.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка о предполагаемом самоубийстве заместителя командира по тылу – специалиста по вооружению ОМВД РФ по Кольскому району УМВД Мурманской области Дмитрия Шелепина. От огнестрельного ранения полицейский скончался на месте.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «АН» сообщали о покушении на полицейского в Дербенте. Вчера поздно вечером в Дагестане подорван автомобиль сотрудника полиции, еще одно взрывное устройство сработало в подъезде его дома,



