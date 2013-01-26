Подробности ДТП с участием полицейского. Возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, устроившего ДТП на Ленинском проспекте.



По данным следствия, 26 января 2013 года примерно в 8 часов утра начальник дежурной смены 2 отделения 2 отдела Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России майор полиции Сергей Дронов, управляя автомашиной «Рендж Ровер Спорт» и двигаясь по Ленинскому проспекту от площади Гагарина в сторону Калужской площади, в районе дома № 8 пересек двойную сплошную линию разметки и совершил столкновение с грузовой автомашиной «ВИС» и автомашиной «Форд Транзит». В результате совершенного ДТП водитель автомашины «ВИС», от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Характер и степень тяжести телесных повреждений других участников ДТП следствием устанавливаются.



В настоящий момент подозреваемый Дронов задержан. Расследование уголовного дела продолжается.



