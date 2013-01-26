В Петербурге после ДТП на дороге кавказцы устроили «разборку»

По предварительным данным, причина аварии - несоблюдение дистанции одним из участников ДТП. Оба автомобиля были с номерами 47-го региона.



Как сообщил Metro источник в ГУВД Петербурга, за рулем "четверки" находился уроженец одной из кавказских республик. Сразу после аварии он решил лично разобраться, кто виноват в аварии. На помощь он позвал своих друзей.

- На место ДТП оперативно прибыли джигиты, дружно поддержавшие своего соплеменника, управлявшего «Жигулями» «четвертой» модели, и стали решительно требовать у водителя «Рено-Логана» деньги на ремонт «четверки», - рассказали правоохранители. - Друзья водителя "четверки" утверждали, что плохо говорят на русском языке, хотя отлично матерились на «великом и могучем»… Джигиты начали упорно и безапелляционно утверждать, что водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения. Дело это, возможно, могло бы перерасти и в потасовку, не окажись на месте раздора инспекторы ДПС ГИБДД, сообщает «Меtrо».



Представители Госавтоинспекции действовали в сложившейся ситуации предельно грамотно и четко. Они отправили участников ДТП на медицинское освидетельствование. Кто виновен в аварии, выяснят дознаватели.