В Самаре замглавы администрации Железнодорожного района поймали на растрате

В Самаре сотрудники полиции задержали заместителя главы администрации Железнодорожного района города по подозрению в присвоении и растрате 30 тысяч рублей бюджетных денег, которую он совершил минувшей весной.

"Сотрудниками 6 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с региональным УФСБ России был задержан заместитель главы администрации Железнодорожного района городского округа Самары", - сообщает пресс-служба МВД России.

По версии оперативников, подозреваемый в начале апреля 2012 года, используя должностное положение, предложил одному из руководителей самарских организаций оказать финансовую помощь администрации Железнодорожного района городского округа Самары.

Чиновник подозревается в присвоении и растрате 30 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.