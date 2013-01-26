В Москве близ Варшавского шоссе жестоко зарезали 25-летнего иностранца

На юге Москвы неподалёку от Варшавки в ночь на субботу недалеко от дома 7 по Нагорному проезду было обнаружено тело 25-летнего гражданина Киргизии с множественными колото-резаными ранениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.105 УК РФ (убийство). Об этом в субботу сообщает пресс-служба СКР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и на поиск лица, совершившего преступление.