В Кабардино-Балкарии возбужденно дело за посягательство на жизнь ФСБшников

Следственными органами СКР по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч.2 ст.223 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

"АН" писали, что накануне в Чегеме были убиты три бандита.

По данным следствия, 25 января 2013 года, примерно в 11 часов 20 минут сотрудниками УФСБ России по КБР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Чегеме в частном домовладении по улице Октябрьская были обнаружены и заблокированы трое членов незаконных вооруженных формирований.

"На предложение сложить оружие, указанные лица открыли огонь из имеющегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем трое членов незаконных вооруженных формирований были уничтожены.Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Личности преступников устанавливаются. На месте происшествия изъяты: АКМ калибра 7,62мм в количестве двух единиц; пистолет системы «ТТ»; винтовка системы «Мосина», охотничий карабин системы «СКС» , граната РГД-5, гильзы и патроны калибра 7,62 мм", - говорится в субботнем сообщении пресс-службы СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.