В Хакасии обнаружено тело без вести пропавшей неделю назад Оксаны Швецовой

В Хакасии накануне обнаружено тело пропавшей без вести неделю назад 32-летней жительницы города Сорска программиста "Консультант-Плюс" Оксаны Швецовой в обгоревшем автомобиле 2 километрах от села Усть-Бюр.

26 января 2013 года, 10:50

Предположительно, в дневное время 17 января женщина направилась на личном автомобиле "Toyota Yaris" из Сорска в Усть-Абаканский район для того, чтобы обновить систему "Консультант-Плюс" в администрации Чарковского сельсовета и бесследно исчезла.

18 января ее супруг обратился с заявлением в полицию. 22 января было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

" В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 25 января 2013 года в 2 километрах от села Усть-Бюр обнаружен обгоревший автомобиль "Toyota Yaris" с останками человеческого тела", - сообщает в субботу пресс-служба СКР.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.