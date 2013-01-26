В Сыктывкаре заведено дело за должностной подлог на госинспектора по технадзору

В Сыктывкаре 51-летнего Александра Баженова - госинспектора Службы Республики Коми по техническому надзору - поймали на том, что он, не выходя из кабинета, подписывал разрешения на эксплуатацию в Воркуте поломанной техники.

По версии следствия, 18 октября 2011 года в рабочее время, главный государственный инженер – инспектор Усть-Вымского района Гос инспекции Усть-Вымского района Службы Республики Коми по техническому надзору Александр Баженов, находясь в служебной командировке в городе Воркута, в служебном кабинете внес недостоверные сведения о проведении техосмотра 7 единиц техники, в официальный документ, дающий право допуска транспортного средства к эксплуатации.

"Согласно акту А.Баженовым проведен государственный технический осмотр машин, состоящих на балансе в Воркутинской дистанции электроснабжения Сосногорского отделения Северной железной дороги. В действительности же, полагает следствие, он не осматривал указанную технику и за пределы города Воркуты не выезжал. Также было установлено, что гусеничная путеремонтная летучка ГПЛ - 520, государственный регистрационный знак 5202 кв 11, расположенная в пос. Елецкий Воркутинский района Республики Коми, находилась на момент проведения Баженовым государственного технического осмотра в неисправном состоянии по причине заклинившего двигателя, полного износа ходовой части и узлов силовой передачи", - сообщает в субботу пресс-служба СКР.

Расследование уголовного дела следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается.