Бизнесмена из Саратова на родине ждет полиция за дебош в самолете ВИДЕО

Все телеканалы накануне облетело видео, снятое на мобильный одной из пассажирок рейса компании «Кагалым-Авиа». На нем видно, как крепкий, явно не слишком трезвый мужчина устраивает в салоне самолета побоище.

54-летнему саратовскому бизнесмену Сергею Кабалову, летевшему с семьей в Хургаду, не понравилась просьба стюарда потушить сигарету. Мужчина угрожал всех убить, при этом представляясь то спецназовцем, то депутатом. Он пытался прорваться в кабину пилотов и разбил лицо одному из пассажиров.



Когда борт приземлился в Хургаде, хулигана на земле уже ждала полиция, однако вскоре его отпустили отдыхать с миром. Зато на родине в полиции уже лежат два заявления. Накануне Кабалов должен был вернуться в Москву чартерным рейсом и, по некоторым данным, даже зарегистрировался на него. Полицейские поджидали его в Домодедово, но, как выяснилось, в самолет он так и не сел. Известно, что у себя в Саратове Кабалов владеет ресторанным, торговым и транспортными бизнесами, передает НТВ. В соответствии со статьей 116-й виновному лицу может грозить наказание от денежного штрафа до трех месяцев лишения свободы.





