В Дербенте прогремели два взрыва: кому-то очень не угодил полицейский

В городе Дербент в Дагестане вчера поздно вечером подорван автомобиль сотрудника полиции, еще одно взрывное устройство сработало в подъезде его дома, пострадавших, к счастью, нет.



Приблизительно в 23.20 по московскому времени был совершен двойной подрыв у одного из пятиэтажных домов по улице Чапаева . Первый взрыв произошел в автомобиле «Опель Астра», принадлежащем сотруднику горотдела полиции, а через несколько минут в его же подъезде сработало еще одно СВУ.

Обстоятельства происшествия выясняются.