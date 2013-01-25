Наркодилеры в желудках привозили в Симферополь из Таджикистана героин

Прокуратурой Крыма утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Симферополя, гражданина Таджикистана, который организовал доставку из этой страны героина.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Более 80 граммов должен был перевезти его несовершеннолетний брат, который проглотил капсулы с наркотическим веществом, чтобы скрыть факт контрабанды», - уточнили в прокуратуре.

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