Педагог и его подельники воровали деньги у детей-сирот

Директор по учебно-воспитательной работе профессионального училища №6 Волгоградской области Вячеслав Кравченко и его знакомые – выпускники этого же учебного заведения Артем Лазареву и Олег Пенский промышляли тем, что похищали деньги со счетов детей-сирот. Подельники разработали хитроумный план.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры, в ходе судебного разбирательства было установлено, что Кравченко совместно с Пенским и Лазаревым в период с января по сентябрь 2011 года совершали хищения средств со сберкнижек детей-сирот, которые учились на дневном отделении ПТУ. Кравченко подыскивал тех, кто находился на полном государственном обеспечении, имел статус сироты и получал трудовые пенсии по случаю потери кормильца. Имея доступ к личным делам учащихся, он передавал Лазареву и Пенскому документы, необходимые для снятия денежных средств с расчетных счетов.

В свою очередь Пенский и Лазарев под различными предлогами уговаривали воспитанников училища снять все наличные денежные средства со счетов и передать им. Чаще всего прибегали к такой уловке – дескать, в связи с несовершеннолетним возрастом управлять деньгами они не имеют права, а значит средства лучше передать им. Конечно же, обещали простодушным детям, что вернут деньги, чего не делали.

Схема сработала три раза. У воспитанников-сорот было похищено в общей сложности свыше 370 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО №8 СУ УМВД России по городу Волгограду. Красноармейский районный суд приговорил Вячеслава Кравченко к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его сообщников, имевших непогашенные судимости за совершение преступлений против собственности, суд также приговорил к отбыванию наказания: Олега Пенского на срок два года два месяца в исправительной колонии строгого режима, Александра Лазарева к трем годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.