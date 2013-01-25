В Адыгее жестоко убили мужчину: заказчик - 17 летний сын, убийца - его приятель

В столице Адыгеи 17-летний парень заказал своему приятелю убийство отца год назад. Полицейские случайно обнаружили торс 45-летнего мужчины с отрубленной головой и ногами в дорожной сумке.

Дело Никиты Хорина по обвинению его в организации убийства отца по ч.3 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму и руководство его исполнением) СУ СКР по Республике Адыгея направлено в суд, передает пресс-служба Следственного комитета России в пятницу. Уголовное дело в отношении заказчика находится на завершающей стадии.

По данным следствия, 3 марта в подъезде № 1 дома 4, расположенного по улице 2-я Дубзаводская в городе Майкопе, на лестничном пролете обнаружена дорожная сумка, в которой располагался фрагмент тела 45- летнего мужчины Андрея Хорина, у которого отсутствовали мягкие ткани и кости головы, а также мягкие ткани и кости голени и стоп обеих ног.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны сын потерпевшего - 17-летний Никита Хорин и его товарищ 19- лет Михаил Нагайчук.

"В декабре 2011 года Хорин, испытывая к своему отцу чувство неприязни, возникшее на почве личных взаимоотношений, решил совершить убийство своего отца и в этих целях совместно со свои знакомым Михаилом Нагайчуком разработал план совершения данного преступления. В соответствии с разработанным планом 1 марта 2012 года около 15 часов, Нагайчук, вооружившись топором, пришел в квартиру спящего на диване отца Хорина и нанес обухом топора не менее 8 ударов в область головы, а затем взял нож, которым нанес не менее 11 ударов в область головы и шеи. Убедившись в наступлении смерти потерпевшего, злоумышленники решили вывезти из квартиры его тело. Для этого Нагайчук ножом расчленил тело потерпевшего, после чего Хорин на общественном транспорте вывез отчлененные нижние конечности за город, где закопал их", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Друзья воследствии стали выносить дорожную сумку с телом мужчины, где на лестничной площадке были задержаны сотрудниками полиции.