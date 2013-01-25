Дело возбуждено по факту покушения женщины на своих малолетних детей

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Покушение произошло в ночь на пятницу в селе Александровка-Донская, предварительно, что подозреваемая, находясь в своем доме, нанесла ножевые ранения двум сыновьям 3-х и 5-ти лет, а затем и себе.