Возбуждены уголовные дела по фактам хищения более 19 млн руб. страховых выплат

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по оперативным материалам петербургского Управления ФСБ России возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Уголовные дела, которые в настоящее время объединены в одно производство, возбуждены по фактам хищения более 19 миллионов денежных средств Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.



22 января 2013 года сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД России в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели широкомасштабную операцию по пресечению деятельности участников преступной группы, причастных к хищениям выплат. В результате по подозрению в мошенничестве была задержана супружеская пара неработающих петербуржцев: 31-летний мужчина и его 29-летняя жена.



На основании поданных в Фонд социального страхования подложных документов, оформленных на беременных женщин, на расчетные счета подконтрольных мошенникам организаций в период с 18 января по 4 декабря 2012 года с расчетного счета фонда в общей сумме было перечислено не менее 19 миллионов 722 тысяч рублей. В дальнейшем данные денежные средства перечислялись, в том числе, на личные счета, открытые участниками преступной группы.

В рамках расследования возбужденных уголовных дел в офисах структур подконтрольных участникам преступной группы проведено более десяти обысков. Изъятую документацию пришлось вывозить на нескольких «Газелях».

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Его супруга избежала ареста в виду особых обстоятельств. Женщина воспитывает двоих малолетних детей и беременна третьим.



Обыски по данному уголовному делу продолжаются. Следствие устанавливает иных участников преступной группы и другие эпизоды их мошеннической деятельности.