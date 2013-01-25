В Иркутской области 21-летний парень случайно застрелил подростка, возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Братска Виталия Волкова, застрелившего из ружья своего соседа-подростка.

Убийство произошло вчера, 24 января, 15-летний подросток пришел в гости в гости к соседу Виталию Волкову и увидел, что под диваном лежит ружье.

Подросток взял ружьё в руки, подследственный Волков тут же забрал его у подростка и случайно произвел выстрел в голову потерпевшего, подросток скончался на месте происшествия. Установлено, что ружье принадлежит дедушке подозреваемого, который проживает по другому адресу.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, следствие ведётся.