В рабочем кабинете гендиректора Михайловского театра проводится обыск

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России проводят обыски у экс-руководства группы JFC и у генерального директора Михайловского театра Владимира Кехмана, сообщает пресс-служба МВД России.



Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проводятся обыски в местах жительства бывшего руководства ЗАО «Группа JFC», в офисах и складских помещениях компании, а также в рабочем кабинете генерального директора Михайловского театра Владимира Кехмана.



Оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере».



Установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников компании «JFC» под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получили от ряда крупных банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ЗАО «Райфайзенбанк», ОАО «Банк Москвы» и другие) крупные денежные кредиты.



Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом. В результате банкротства кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 10 млрд рублей.



В ходе оперативно-следственных действий счета компании «Группа JFC» выявлены и заблокированы. На основании судебного решения наложен арест на денежные средства в сумме около 400 млн рублей.

Сообщается, что работа по возврату остальных денег будет продолжена.