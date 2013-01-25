Пьяная мать зарезала двух своих маленьких сыновей

Страшная трагедия произошла в поселке Александровка-Донское Воронежской области, где пьяная мать в ночь на пятницу ранила ножом двух своих детей 2007 и 2009 годов рождения. Один из малышей умер.

Второй ребенок был госпитализирован, о его состоянии пока не сообщается. После нападения на детей 30-летняя женщина пыталась покончить с собой. Самоубийство женщины пресекли прибывшие на место преступления оперативники.

Мать, убившая одного сына, и ранившая второго, задержана. Проводится расследование.