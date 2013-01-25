В Москве в результате поножовщины ранен водитель автобуса

Неизвестный мужчина с ножом напал на водителя столичного автобуса,по данным пресс-службы ГУМВД по Москве, нападение произошло около полуночи по адресу Сигнальный проезд дом 4, потерпевший водитель госпитализирован.

Сообщается, что конфликт возник на конечной остановке из-за неуплаты пассажиром платы за проезд.

В Москве ведется розыск нападавшего, возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.