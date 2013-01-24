В Омске посадили экс-сотрудницу налоговой инспекции за помощь предпринимателю

В Омске за помощь в укрывательстве от налогов предпринимателю приговором суда бывшей сотруднице налоговой инспекции Людмиле Стасюк назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Экс-заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 3 Людмиле Стасюк признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, – 3 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

"Следствием и судом установлено, что в 2009 году в городе Исилькуле Омской области предприниматель Владимир Пентюхов, действуя по предварительному сговору с заместителем начальника налоговой инспекции Людмилой Стасюк, ежеквартально представлял в налоговые органы налоговые декларации с ложными сведениями о хозяйственно-финансовой деятельности его двух предприятий и суммами налога на добавленную стоимость, заявленными к возмещению из госбюджета, а Стасюк отдавала подчиненным распоряжения о проведении камеральных проверок этих предприятий без исследования представленных предпринимателем фиктивных документов, подтверждающих право на возмещение налога на добавленную стоимость. После оформления необходимых документов и перечисления в счет возврата НДС денежных средств на расчетный счет предпринимателя последний большую часть незаконно полученных денег отдавал Стасюк", - сообщает в четверг пресс-служба СКР.

Всего Стасюк и предприниматель из бюджета похитили 8 миллионов 598 тысяч рублей, из которых Стасюк досталось 8 миллионов 130 тысяч рублей.

Кроме того, аналогичным способом Пентюхов совместно со Стасюк пытались похитить около 669 тысяч рублей, но были задержаны сотрудниками УМВД России по Омской области.

Пентюхов вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В сентябре 2012 года приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы условно.

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