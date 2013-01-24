В Петербурге совершенно вооруженное ограбление ювелирного магазина

В Петербурге трое преступников с пистолетами и молотком в среду вечером совершили нападение на ювелирный магазин «Яшма. Золото», расположенный в доме 76 по Гражданскому проспекту.

Преступники похитили 11 паллетов с драгоценностями. В 19:30 в помещение салона вошли трое неизвестных преступников, двое из которых были вооружены пистолетами. Третий разбойник держал в руках молоток.

Угрожая оружием двум продавщицам и сотруднику охранного предприятия, злоумышленники разбили витрины и похитили 11 паллетов с ювелирными украшениями, после чего скрылись, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Охранник нажал переносной брелок сразу после нападения. Наряд ЧОПа прибыл через 15 минут. Но задержать грабителей не удалось. Перечень похищенного и размер ущерба устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).