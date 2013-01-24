За вооруженное сопротивление на подозреваемого в убийстве ректора завели дело

Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 25 декабря 2012 года ректора Кабардино-Балкарской сельхозакадемии Бориса Жерукова.

"АН" писали, что 25 декабря 2012 года примерно в 11 часов в городе Нальчике в служебный кабинет ректора Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии им. В.М.Кокова Бориса Жерукова зашли двое неизвестных и произвели ему в голову два выстрела из огнестрельного оружия калибра 9 мм. В результате потерпевший скончался на месте. Жеруков также был руководителем фракции "ЕР" в парламенте КБР.

Правоохранители установили личности подозреваемых в убийстве.

"20 января 2013 года на улице Калмыкова города Нальчика сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике было установлено местонахождение одного из подозреваемых в совершении данного преступления. Им оказался Асадулаги Мир-Зураб Мир-Рашидович 1983 года рождения, который оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", - .

Установлено, что ранее Асадулаги, будучи уроженцем и жителем города Нарткалы Кабардино-Балкарии, примкнул к членам незаконных вооруженных формирований и ушел из дома.

По факту вооруженного сопротивления, оказанного при задержании Асадулаги, следственными органами СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Если бы Асадулаги остался жив, даже если его причастность к убийству не была доказана, за посягательство на жизнь полицейского суд мог ему дать срок вплоть до пожизненного заключения.

Расследование продолжается.