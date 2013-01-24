В Курске 26-летней горожанке следователь областного СУ СКРа предъявил обвинение в организации убийства гражданского мужа по найму. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). По этой статье курянке может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

По версии следствия, 32-летним сожитель обвиняемой систематически оскорблял ее, унижал, нередко наносил побои.

Примерно в середине ноября 2012 года женщина обратилась к 29-летнему жителю Курска, который служил в "горячей точке", и попросила за "поллимона"убить сожителя, сообщает СКР. Получив согласие, обвиняемая рассказала о задуманном своей матери и попросила ее стать посредником между ней и исполнителем убийства.

"Вечером 29 декабря 2012 года между обвиняемой и ее сожителем в их квартире в очередной раз произошел конфликт, после которого она позвонила матери и, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, попросила связаться с исполнителем и сообщить, чтобы тот приехал к ним домой для совершения убийства. Исполнитель прибыл в квартиру, женщина сообщила ему, что сожитель спит и не может оказать сопротивление, и передала ему охотничье ружье. Мужчина вошел в спальню и произвел один выстрел в спящего хозяина квартиры. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении СКР.

После этого женщина и исполнитель убийства на автомобиле вывезли тело потерпевшего в деревню Клюква Курского района, где мужчина захоронил тело в болотистой местности. Затем они бросили автомобиль на окраине Курска и уехали на такси.

10 января 2013 года организатор убийства через свою мать передала исполнителю за убийство сожителя 500 тысяч рублей.

В настоящее время все указанные участники преступления задержаны, в отношении организатора и исполнителя убийства судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении матери-пособника - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Организатору обвинение предъявлено. Решается вопрос о предъявлении исполнителю и пособнику обвинений в преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается.