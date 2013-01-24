На директора центрального рынка Кирова завели ещё одно уголовное дело

В Кирове следователи областного СУ СКРа завели второе дело на директора МУП "Центральный рынок" города 52-летнего Сергея Лузянина за нападение на полицейского, когда тот попытался привести его к следователю.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"По данным следствия, 23 января 2013 года следователем в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Лузянина по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), было дано поручение оперативным сотрудникам полиции о производстве привода подозреваемого к следователю. Когда сотрудники полиции предъявили Лузянину постановление следователя о его приводе, он применил насилие к стражу порядка, в результате которого полицейскому были причинены телесные повреждения", - сообщает в четверг пресс-служба СКР.

Степень тяжести телесных повреждений, причиненных сотруднику полиции, будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время Лузянин задержан.