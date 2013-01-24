Экс-чиновнику мэрии Волгограда грозит срок за корыстное покровительство

В Волгограде не первый раз на взятках «горят» высокопоставленные чиновники. На сей раз, по версии следствия, бывший председатель комитета по строительству администрации Волгограда Сергей Капанадзе получил полмиллиона рублей за то, что попросту закрыл глаза на недоделанную работу подрядчиков.

Капанадзе занимал указанную должность с августа 2009 по май 2011 года и курировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в школе №102 Дзержинского района с универсальным спортивным залом. Как рассказала «АН-онлайн» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по условиям муниципального контракта подрядчик был обязан в срок до 30 июня 2010-го года завершить все строительные работы, а также поставить на территорию комплекса спортивное оборудование. Однако данные обязательства выполнены не были. Тем не менее, осуществляя общее покровительство «процесса», в июле 2010 года Капанадзе получил от руководителя компании 500 тысяч рублей, а после заставил своих подчиненных подписать акты выполненных работ.

На счет ООО «Гидрострой», несмотря на существенные недоделки, было перечислено почти 7 миллионов рублей. К слову, спортинвентарь, общая стоимость которого составляла более 4 миллионов рублей, не установлен и по сей день.

По делу исписано 8 томов, проведены лингвистическая, психолингвистическая, фоноскопическая экспертизы. Опрошено порядка 30 свидетелей, но экс-чиновник свою вину так и не признал. Однако, в прокуратуре собранные доказательства сочли убедительными. Дело будет рассматриваться в суде Советского района Волгограда.