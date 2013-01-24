Псковские таможенники задержали автомобиль, начиненный сигаретами

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Лудонка на российско-латвийской границе псковские таможенники обнаружили контрабандный товар в тайниках автомобиля. Гражданин Латвии выезжал с территории Таможенного союза на «фаршированном» сигаретами автомобиле Chevrolet ChevyVan, сообщили в «АН-онлайн» в пресс-службе Псковской таможни.

В ходе таможенного досмотра после частичного демонтажа панелей, обшивки боковин и крыши автомобиля был обнаружен товар: 3000 пачек сигарет с фильтром «Kiss Energy», 1997 пачек сигарет с фильтром «Kiss Romantic», 1499 пачек сигарет с фильтром «Kiss Dream», 20 пачек сигарет с фильтром «Bayron», 248 пачек сигарет с фильтром «More», и 2998 пачек сигарет с фильтром «Kiss Clubnichka».

Общее количество сигарет - 9762 пачки (195 240 сигарет), весом более 158 килограммов.

Товар гражданин Латвии не задекларировал. В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Стоимость сигарет в Латвии за последние 10 лет выросла в 5 раз. В стране отсутствует собственное табачное производство. По статистике, на покупку 30 пачек сигарет латыши тратят почти 15% ежемесячного заработка (445 евро).