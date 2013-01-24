В Кургане пошёл под суд 18-летний педофил, изнасиловавший трёх детей

В городе Кургане перед судом предстанет 18-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании трех детей пяти, семи и восьми лет, который по ходатайству следствия на время расследования уголовного дела был помещен в СИЗО.

Дело на него завели по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

"По данным следствия, днем 5 апреля 2012 года обвиняемый, находясь в микрорайоне Утяк, заманил трех детей в возрасте 5, 7 и 8 лет в помещение заброшенной бани, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера", - сообщает в четверг пресс-служба СКР.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.