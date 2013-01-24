"Черные лесорубы" в Хабаровском крае претендовали на госсубсидии

200 миллионов рублей. Такую сумму намеревались получить "черные лесорубы" в Хабаровском крае в виде государственной субсидии. Об этом заявил на встрече с журналистами начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по региону Иван Костенко.

Он пояснил, что в течение нескольких лет организованная группа рубила лес в трех районах Хабаровского края, причем обвиняемыми по делу проходят более 30 человек. "За это время они на доходы от незаконной деятельности создали легальное предприятие. А деньги хотели получить не на что-нибудь, а на строительство мощностей по лесопереработке", — сказал Иван Костенко. При этом он не стал вдаваться в подробности, как именно нелегалам удалось представить в различные органы нужные бумаги.

Напомним, ранее было возбуждено два уголовных дела об организации преступного сообщества. Эта группа из 33 человек была задержана в ноябре прошлого года. Ее члены на тот момент нанесли ущерб государству на сумму 66 млн рублей. У браконьеров изъято свыше 3 тыс. кубометров незаконно добытой древесины и больше 30 единиц спецтехники.

Пятерым руководителям, которые нанимали кадры на деляны, обеспечивали браконьеров техникой, занимались продажей леса, предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ - "организация преступного сообщества". Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Другие участники обвиняются по статье 260 УК РФ - "незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, организованной группой". Наказание по этой статье - до 6 лет лишения свободы.