В Петербурге разыскивают преступника,который сбежал из зала суда

Выслушав приговор, мужчина вышел через запасной выход. В культовом фильме Энди Дюфрей готовился к побегу из Шоушенка двадцать лет, а наш герой не просидел за решеткой и часа. В Петербурге мужчина сбежал прямо из суда.



Все произошло накануне. В мировом суде Невского района оглашали приговор 52-летнего Марата Нурдинова из Ульяновской области.



Его признали виновным в краже и назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы. Получив копии приговора суда, Нурдинов сидел в ожидании полиции в коридоре суда. А потом внезапно встал и вышел через запасной выход.



До настоящего времени местонахождение осужденного установить не удалось. Ну а пока полиция ищет преступника, прокуратура решила найти виновных произошедшего.



- Прокуратура направила в следственный отдел по Невскому району материал для проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей судебным приставом Правобережного отдела Невского района, - сообщили в пресс-службе ведомства, пишет КП.



В свою очередь в управлении приставов заявили, что не имеют отношения к побегу заключенного.

- Заявки от судьи на обеспечение безопасности данного судебного заседания не поступало, - комментируют в пресс-службе городского УФССП. - Секретарь судьи вышла из зала и попросила пристава вызвать полицию. Секретарь и осужденный остались в коридоре ожидать приезда конвоя. Однако до его приезда Нурдинов покинул здание через запасной вход.



По словам заместитель главного судебного пристава Петербурга Наиля Юсупова, судебный пристав не имеет права брать под стражу участников процесса.



- Данные обязанности возложены на конвойную службу МВД, - говорит Юсупов.