Возбуждено дело по факту избиения 33-летнего москвича ярославскими полицейскими

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту избиения минувшим летом сотрудниками полиции 33-летнего хулигана - жителя Москвы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбуждено против неустановленных полицейских по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в июне 2012 года ночью 33-летний житель города Москвы, находясь в центре отдыха «Эдем», расположенном в одном из домов по улице Чайковского города Ярославля, нарушал общественный порядок. На место происшествия прибыл наряд межрайонного отдела вневедомственной охраны при УВД по городу Ярославлю.

"Сотрудники полиции доставили правонарушителя в отдел полиции «Центральный». Находясь в помещении камеры для задержанных, трое неустановленных сотрудников полиции подвергли мужчину избиению, после чего один из полицейских вывел мужчину в помещение дежурной части и с целью причинения физических страданий стал поднимать вверх его руки, закованные сзади в наручники, выворачивая тем самым плечевые суставы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения, обнаруженные у потерпевшего, возникли не менее чем от 35-ти воздействий тупым твердым предметом", - говорится в сообщении.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных сотрудников полиции, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.