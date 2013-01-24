Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту совершении 24 января 2011 года террористического акта в аэропорту "Домодедово".

"АН" писали, что в июле минувшего года СКР рапортовал о завершении этого уголовного дела. Всего установлены 28 членов преступного сообщества "Имарат Кавказ", причастных к организации и совершению террористического акта в аэропорту "Домодедово". 28 марта 2011 года в результате проведенной на территории Республики Ингушетия специальной операции 17 участников банды были ликвидированы.

"В настоящее время лидер террористической организации "Имарат Кавказа" и главный организатор теракта в аэропорту "Домодедово" Доку Умаров, его "правая рука" Аслан Бютукаев, а также Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев, Микаил Богатырёв, Ислам Евлоев и Ибрагим Торшхоев находятся в международном розыске. В зависимости от роли каждого им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), ч.1 ст.209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан), п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ (совершение террористического акта). Также в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием проверяются данные о том, что обвиняемые Альтемиров и Амриев были убиты в Стамбуле 16 сентября 2011 года. В настоящее время проводится генетическая экспертиза с целью идентификации личности убитых по ДНК-профилям, полученным от компетентных органов Турецкой Республики.

По уголовному делу проводится полный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению этого преступления. Также проводится ряд экспертиз, в том числе сложная психолого-религиоведческая лингвистическая экспертиза.

Кроме того, в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении четырех членов организованного преступного сообщества - братьев Ислама и Илеза Яндиевых, Ахмеда Евлоева и Башира Хамхоева, причастных к совершению теракта в аэропорту "Домодедово".

Напомним, в результате теракта в "Домодедово" 24 января 2011 года погибли 37, были ранены 172 человека.