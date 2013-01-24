В РВСН выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств

Министерство внутренних дел России в четверг сообщило, что в Ракетных войсках стратегического назначения выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, которые были направлены на рекультивацию шахтных пусковых установок.

В сообщении министерства говорится, что "сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Военным следственным управлением СК по РВСН задокументированы факты хищений бюджетных денежных средств, выделенных Ракетным войскам стратегического назначения Вооруженных Сил на рекультивацию боевых позиций после демонтажа шахтных пусковых установок в различных регионах России".

"В ходе проверки обоснованности расходования этих средств, выявлены противоправные схемы хищений, в реализации которых подозреваются должностные лица Министерства обороны России и представители ряда коммерческих фирм", — сообщают в МВД.

Как отметили в ведомстве, на рекультивацию были выделены средства в сумме 500 млн рублей.

Работы по рекультивации были выполнены частично и с ненадлежащим качеством, однако приняты должностными лицами управления РВСН и оплачены Минобороны России полностью.

МВД РФ возбудило дело о коммерческом подкупе, мошенничестве и превышении должностных полномочий.