В создании «вируса Гози» для похищения денег не обошлось без россиянина

В создании и распространении вируса, похитившего банковскую информацию с более миллиона компьютеров по всему миру, обвинены три человека, в том числе россиянин Никита Кузьмин.

Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

По данным следствия, ущерб от действий обвиняемых составил десятки миллионов долларов. В числе инфицированных оказались компьютеры американского космического ведомства NASA. Помимо Кузьмина, обвинения предъявлены также гражданину Румынии Михаю Паунеску и гражданину Латвии Дениссу Каловскису, сообщает vz.ru.



Никита Кузьмин начал работу над созданием этого компьютерного вируса в 2005 году. По данным прокуратуры, с 2006 года Кузьмин с сообщниками начал продавать программу по цене 50 тыс. долларов плюс комиссионные.

Вирус проникал в компьютеры пользователей, в том числе через документы формата «.pdf», далее «собирал» банковскую информацию, в том числе пароли, и отсылал ее на сервер мошенников. Используя эту информацию, злоумышленники переводили деньги со счетов пользователей на свои счета.



Специалисты в области компьютерной безопасности из США зафиксировали появление нового вируса, устойчивого к антивирусным программам, в 2007 году. К тому времени он уже получил значительное распространение в Европе и «перебрался» в США.



