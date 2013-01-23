Детям Кабановой не выданы свидетельства о рождении

Вскрылись новые подробности шокирующей истории убийства Ирины Кабановой. Выяснилось, что двое ее детей даже не имели свидетельств о рождении, и теперь родная бабушка не может забрать внуков под опеку.

Власти России и Украины сейчас в ускоренном порядке оформляют малышам двойное гражданство и документы на выплату ежемесячного пособия.

Тем временем, старшего ребенка уже забрал родной отец, первый супруг Ирины.

Сам Алексей Кабанов, обвиняемый в убийстве жены, формально права на воспитание дочери и сына не теряет.



