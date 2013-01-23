Экс-заместитель префекта ЮАО Москвы и его сын арестованы

Бывший первый заместитель префекта ЮАО Москвы и его сын арестованы в рамках уголовного дела о вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя, сообщается на сайте МВД России.

«Решением Тверского районного суда бывший первый зампрефекта ЮАО города Москвы Олег Малинин и его нигде не работающий сын Константин Малинин заключены под стражу», — говорится в сообщении.

Экс-чиновник и его сын были задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД после получения суммы денег от предпринимателя за обещанное нерасторжение госконтракта и дальнейшее содействие в выигрыше тендеров администрацией округа.

Ранее «АН» сообщали: в Москве первый заместитель Южного административного округа (ЮАО) и три его посредника задержаны по подозрению в вымогательстве.



