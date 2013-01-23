Муж душил керчанку полотенцем, чтобы она отдала ему деньги и драгоценности

В керченскую милицию 14 января обратилась местная жительница с заявлением о том, что на нее напал собственный муж.

Как выяснилось, она знала своего супруга всего несколько месяцев, ряд из которых он находился в местах лишения свободы, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

«Потерпевшая вступила в брак с заключенным, ждала, когда он выйдет на свободу, веря в то, что мужчина будет жить в ладах с законом», - рассказала старший следователь первого отдела Керченского ГУ Светлана КЛЕЩЕНКО.

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