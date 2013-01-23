Устроивший стрельбу в Волгоградской области задержан на московском вокзале

Накануне вечером на одном из московских вокзалов, за полчаса до отправления поезда, был задержан подозреваемый в разбойном нападении на интернет-кафе города Михайловки Волгоградской области. По данным специального технического подразделения регионального управления МВД России, сотрудники которого и произвели задержание, им оказался 24-летний ранее судимый за кражи житель Михайловки.

Напомним, что 21 января, вооружившись охотничьим обрезом 16 калибра, молодой человек зашел в интернет-кафе, где выстрелил в работницу и охранника заведения. Похитив из кассы деньги, преступник скрылся с места преступления.

От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия, охраннику удалось выжить лишь благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По некоторым данным, подозреваемый крупно проигрался в этом заведении.